СБУ назвала причину задержания главы "Укрэксимбанка"

Об этом свидетельствует сообщение Служба безопасности Украины в Facebook

По данным СБУ, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

Дословно: "Задержание проходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)".

Гриценко был задержан в рамках действующего законодательства и помещен в изолятор временного содержания, ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами, заявили в СБУ.

Напомним: в субботу, 16 ноября, некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году, был назначен на должность экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, в 2017 г. был одним из претендентов на должность главы НБУ после решения Гонтаревой уйти в отставку.

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