Глава правления Укрэксимбанка написал заявление о сложении полномочий на период расследования

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения 6 октября.

"Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность. Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий главы правления на время проведения необходимых следственных действий Нацполиции и внутренней проверки в банке", – процитировала Мецгера пресс-служба.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой наблюдательного совета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимые члены набсовета - Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.

Источник