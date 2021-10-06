Войти | Зарегистрироваться
16:05

среда,
06 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет - Шмыгаль

06.10.2021 / 15:17
После прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против "Северного потока-2".

Об этом  шла речь в интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для lb.ua.

По его словам, вариант с остановкой транзита после запуска "Северного потока-2" не рассматривается, поскольку он частично находится под санкциями.

"Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию "Потока". Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в Европу по украинской территории, но пока об этом речи не идет.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко допускает, что после запуска "Северного потока-2" транзит по Украине может прекратиться.

Источник

газ, транзит, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.