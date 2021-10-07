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Газ подскочил на 40%, приближается к цене в 2 тысячи долларов

07.10.2021 / 12:21
Газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд в почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает Bloomberg.

От утра 5 октября цены взлетели на 60%. На нидерландском хабе TTF они достигли 162,125 евро за МВт-ч, что составляет около 1978,27 долларов за тысячу кубометров.

Только вчера цены на газовые фьючерсы на ноябрь достигли нового рекорда в 1427 долларов за тысячу кубометров.

Причиной остается ограничение поставок газа Газпромом в надежде сертификации газопровода Северный поток-2. В понедельник, 4 октября оператор газопровода "Северный поток-2" заявил, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.

Кроме того, ожидается значительное похолодание в северной Европе на следующей неделе. Всего в странах Европы температура воздуха может упасть ниже среднего до 13 августа.

Напоминаем: в Европе - настоящее энергетическое ралли.

Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и приблизились к отметке в 1200 долларов за тысячу кубометров.

Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегли к закупкам угля. Это привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.

Это давит и на спрос на нефть, производство которой из-за пандемии ограничено странами-экспортерами ОПЕК +. Сейчас объема добычи недостаточно, чтобы удовлетворить потребности рынка. Страны решили не пересматривать план на ноябрь, что привело к стремительному росту цен 4 и 5 октября.

По газу, цены обусловлены низкими запасами в подземных хранилищах после прошлогодних морозов, усиленные истощением Газпрома своих европейских ПХГ. Так, российский монополист истощил самое большое в Европе хранилище Rehden до 5% при среднем уровне в ЕС 71%.

Кроме того, Европа также не может рассчитывать на дополнительную добычу, ведь гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока.

Источник

газ, цена газа
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