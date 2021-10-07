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Путин обвинил Еврокомиссию в рекордной цене газа
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ЕС следует усиливать сотрудничество в сфере обороны, но НАТО остается краеугольным камнем безопасности - председатель Евросовета
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Регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Pfizer
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Саакашвили продолжает голодовку и откажется от экстрадиции в Украину – адвокат
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Лукашенко: Если нужно будет, Беларусь станет единой военной базой с РФ
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Энергетический кризис в Европе усиливается: заводы на грани закрытия из-за высоких цен на газ
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Газ подскочил на 40%, приближается к цене в 2 тысячи долларов
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Глава правления Укрэксимбанка написал заявление о сложении полномочий на период расследования
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Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет - Шмыгаль
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Украина гарантирует защиту инвестиций из Израиля – Зеленский
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
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В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
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