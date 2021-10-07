Войти | Зарегистрироваться
13:24

четверг,
07 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Энергетический кризис в Европе усиливается: заводы на грани закрытия из-за высоких цен на газ

07.10.2021 / 13:14
Энергетический кризис в Европе усиливается с каждым днем ​​- промышленность приближается к критической точке, а некоторые энергоемкие предприятия временно закрывают производство из-за слишком дорогого содержания.

Об этом пишет Bloomberg.

"Цены на электроэнергию и газ почти ежедневно бьют рекорды, а некоторые энергоемкие компании временно прекращают свою деятельность, поскольку они становятся слишком дорогими для работы.

С приближением зимы, когда европейцы начинают включать обогреватели, кризис усилится, что заставляет руководителей принимать жесткие решения", - отмечает агентство.

Сообщается, что немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявил во вторник, что сократит добычу на 20%, чтобы компенсировать рост цен на газ (компания ежегодно сжигает 640 гигаватт-часов природного газа).

"Нет смысла производить аммиак при таком уровне цен. Если правительство не примет меры, неизбежна полная остановка производства", - подчеркнул исполнительный директор компании Петр Сингр.

Кроме этого, в сентябре производитель удобрений CF Industries Holding остановил работу на двух заводах в Великобритании, причина та же - высокие цены на газ.

При этом, австрийская компания Borealis AG и норвежская химическая компания Yara International ASA также сократили объемы производства.

"Этот ценовой шок нельзя недооценивать", - заявил в среду руководитель ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон. "Если его не контролировать, это рискует поставить под угрозу восстановление Европы", - добавил он.

В ЕС добавили, что обозначат меры, включая сокращение налогов и государственной помощи, которые правительства могут использовать для помощи.

В то же время Bloomberg со ссылкой на экспертов подчеркивает, что чем дольше продлится кризис, тем больше вероятность тотального дефицита предложения на энергоресурсы.

Напоминаем: газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд в почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

В Европе - настоящее энергетическое ралли.

Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и приблизились к отметке в 1200 долларов за тысячу кубометров.

Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегли к закупкам угля. Это привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.

Это давит и на спрос на нефть, производство которой из-за пандемии ограничено странами-экспортерами ОПЕК +. Сейчас объема добычи недостаточно, чтобы удовлетворить потребности рынка. Страны решили не пересматривать план на ноябрь, что привело к стремительному росту цен 4 и 5 октября.

По газу, цены обусловлены низкими запасами в подземных хранилищах после прошлогодних морозов, усиленные истощением Газпрома своих европейских ПХГ. Так, российский монополист истощил самое большое в Европе хранилище Rehden до 5% при среднем уровне в ЕС 71%.

Кроме того, Европа также не может рассчитывать на дополнительную добычу, ведь гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока.

Источник

газ, Европа, Энергетический кризис
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 октября
6 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.