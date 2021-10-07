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Донбасс, выборы и "Северный поток-2": о чем говорили Зеленский и Штайнмайер

07.10.2021 / 13:45
Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Стало известно, о чем говорили украинский и немецкий президенты.

Об этом сообщает Офис президента.

В начале разговора Зеленский выразил надежду, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет поддерживать европейскую перспективу Украины.

Президенты также обсудили урегулирование военного конфликта на Донбассе. Зеленский рассказал, что украинская сторона пытается активизировать работу всех переговорных форматов.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку Германии. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в рамках нормандского формата", - сказал украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил Штайнмайера за то, что Германия присоединилась к итоговой декларации саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа в Киеве.

Отдельно президенты обсудили российский газопровод "Северный поток-2", который означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы.

"Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Источник

Штайнмайер, Зеленский
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