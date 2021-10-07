Путин о транзите газа: не надо ставить Украину в трудное положение

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день", - заявил Путин на совещании по энергетике.

Он также попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.

Напомним, ранее Путин говорил, что "Газпрому" экономически невыгодно наращивать транзит газа в Европу через Украину, поскольку транспортировка по альтернативным маршрутам обходится на 3 млрд долларов в год дешевле.

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