Войти | Зарегистрироваться
14:55

четверг,
07 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Путин о транзите газа: не надо ставить Украину в трудное положение

07.10.2021 / 14:21
Президент России Владимир Путин считает, что российская сторона никого не должна ставить в трудное положение в вопросах транзита газа. Включая Украину.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день", - заявил Путин на совещании по энергетике.

Он также попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.

Напомним, ранее Путин говорил, что "Газпрому" экономически невыгодно наращивать транзит газа в Европу через Украину, поскольку транспортировка по альтернативным маршрутам обходится на 3 млрд долларов в год дешевле.

Источник

газ, Путин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.