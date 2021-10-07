Войти | Зарегистрироваться
16:27

четверг,
07 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен: Шмыгаль сделал заявление

07.10.2021 / 15:23
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен. Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 миллиардов гривен.

Об этом заявил премьер-министр на заседании правительства 6 октября.

По его словам, повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

"Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен", - сообщил Шмигаль.

Такая пенсия будет для украинцев, у которых стаж 35 лет.

Напомним, около миллиона пенсионеров, достигших определенного возраста, с 1 октября начали получать дополнительно ежемесячные выплаты к пенсиям в размере 400 гривен.

Источник

пенсии, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.