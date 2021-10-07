Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен: Шмыгаль сделал заявление

Об этом заявил премьер-министр на заседании правительства 6 октября.

По его словам, повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

"Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен", - сообщил Шмигаль.

Такая пенсия будет для украинцев, у которых стаж 35 лет.

Напомним, около миллиона пенсионеров, достигших определенного возраста, с 1 октября начали получать дополнительно ежемесячные выплаты к пенсиям в размере 400 гривен.

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