Премьер Украины: мы с МВФ завершаем подготовку меморандума

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с МВФ по подготовке меморандума о продолжении нашей программы", - сказал он в четверг в ходе Киевского международного форума.

Шмыгаль заверил, что Киев сможет получить транш МВФ к концу текущего года. В то же время он уклонился от ответа на вопрос о дате поступления средств, отметив, что Украина "получает транши тогда, когда в этом нуждается" и что "деньги любят тишину".

Премьер подчеркнул, что украинская сторона выполнила все макропоказатели.

Как сообщалось, в середине сентября Шмыгаль заявил, что Украина ожидает $750 млн второго транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - начале декабря, так как все условия украинская сторона выполнила.

Министр финансов Сергей Марченко в конце августа также сказал, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.

В то же время представитель Фонда Джерри Райс отказался комментировать эти слова украинской стороны, а миссия МВФ начала работу в Украине 21 июля.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.

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