Шмыгаль: ожидаем роста ВВП около 4%, но может помешать волна коронавируса

Об этом он написал в facebook.

По его словам, если рост все же будет на ожидаемом уровне это означает, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризы.

Единственными риском этого он видит дополнительные карантинные ограничения.

Напоминаем: Минэкономики оценило рост ВВП за 5 месяцев 2021 на уровне 0,7%, за 2 квартала - в 6%.

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