Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году

Об этом на заседании правительства 29 июля заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Наш базовый прогноз по Украине сейчас остается неизменным - это уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году. Несмотря на ​​менее оптимистичные прогнозы различных организаций, мы более оптимистичны, мы видим, что Украина движется по тому прогнозу, который разработало и предоставило Минэкономики.

Начиная с 2021 года правительство закладывает среднегодовой рост ВВП на 4,6% в последующие годы. Минимальная зарплата на 2021 год составляет 6250 грн в среднем, в 2022 году - 6700 грн, в 2023 - 7200 грн", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним: Минэкономики построило макропрогноз с учетом среднегодового курс гривны 29,1 за доллар.

Как указано в проекте постановления, рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Дефицит торгового баланса составит в 2021 году 10,4 млрд долларов и 13,6 млрд долларов в 2022 году.

Доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс грн (в два этапа - до 6 тыс грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс грн с 1 июля), а в 2022 году - до 6,7 тыс грн и до 7,176 тыс грн в 2023 году.

Согласно ожиданиям министерства, номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс грн и 15,4 тыс грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% - через год.

Номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,089 трлн грн в 2022 году.

Источник