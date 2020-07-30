Войти | Зарегистрироваться
15:53

четверг,
30 июля
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году

30.07.2020 / 15:17
Кабмин прогнозирует, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 4,8% и прогнозирует рост на на 4,6% в 2021 году.

Об этом на заседании правительства 29 июля заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Наш базовый прогноз по Украине сейчас остается неизменным - это уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году. Несмотря на ​​менее оптимистичные прогнозы различных организаций, мы более оптимистичны, мы видим, что Украина движется по тому прогнозу, который разработало и предоставило Минэкономики.

Начиная с 2021 года правительство закладывает среднегодовой рост ВВП на 4,6% в последующие годы. Минимальная зарплата на 2021 год составляет 6250 грн в среднем, в 2022 году - 6700 грн, в 2023 - 7200 грн", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним: Минэкономики построило макропрогноз с учетом среднегодового курс гривны 29,1 за доллар.

Как указано в проекте постановления, рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Дефицит торгового баланса составит в 2021 году 10,4 млрд долларов и 13,6 млрд долларов в 2022 году.

Доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс грн (в два этапа - до 6 тыс грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс грн с 1 июля), а в 2022 году - до 6,7 тыс грн и до 7,176 тыс грн в 2023 году.

Согласно ожиданиям министерства, номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс грн и 15,4 тыс грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% - через год.

Номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,089 трлн грн в 2022 году.

Источник

Кабмин, ВВП, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.