В июне госдолг Украины вырос до $85 миллиардов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте увеличился на 2,7% до 2 269 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте - на 3,85% до 85,01 млрд долл. США. В целом за отчетный период расходы на погашение государственного долга составляли 41,5 млрд грн, а на обслуживание - 7,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Министерстве финансов отметили, что второй месяц подряд наблюдается падение ставок, по которым привлекаются средства в государственный бюджет. Если на аукционах в начале июня средневзвешенная доходность государственных облигаций со сроком обращения три, шесть месяцев и один год составляла 9,84%, 10,11% и 10,86%, то уже в конце месяца стоимость долга опустилась до 7,24% (- 260 базисных пунктов), 7,74% (-237 б. п.) и 10,47% (-39 б. п.) соответственно.

Всего в июне Министерство финансов успешно провело все пять запланированных аукционов по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 30,23 млрд гривень. Большинство инструментов - номинированные в национальной валюте государственные облигации. Лишь однажды инвесторам предлагались ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Так, на аукционе 9 июня в государственный бюджет было привлечено 353,3 млн евро (эквивалент 10,65 млрд грн). Средневзвешенная доходность составила 2,2%.

По данным депозитария Национального банка Украины в прошлом месяце объем государственных облигаций уменьшился на 7,2 млрд грн. Портфель нерезидентов уменьшился на 5,4 млрд грн и на конец месяца составлял 11,42%. Сокращение доли произошло за счет государственных ценных бумаг, по которым уже состоялись погашения.

Напомним, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте за май увеличился на 0,59%, до 2 209,46 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте - на 0,83%, до 82,12 млрд долларов

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