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Кабмин ввел денежные выплаты вместо пакета малыша: названа сумма

30.07.2020 / 16:19
Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша". Средства можно получить на специальный счет в ПриватБанке, их можно будет использовать только на приобретение товаров для малыша.

Такое решение было принято во время заседания Кабинета министров в среду, 29 июля.

"Проектом предлагается ввести целевую компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен, гражданам, у которых родился ребенок, выдать специальную карточку с особым режимом использования", - заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что на одного новорожденного ребенка правительство будет выплачивать денежную компенсацию в размере 5 тысяч гривен вместо "пакета малыша", чтобы родители самостоятельно могли покупать товары для ребенка.

Глава Минсоцполитики добавила, что на время реализации пилотного проекта будут установлены розничные точки, в которых можно быть приобрести на эти деньги только определенные товары.

Решение будет доработано в течение трех дней совместно с Министерством юстиции.

Напомним, ранее стало известно, что Минсоцполитики разработало соответствующий проект.

В Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка начала получать "пакет малыша".

Так, в октябре прошлого года стало известно, что КМУ намерен пересмотреть содержание "пакетов малыша".

Источник

новорожденный, пакет малыша
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