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Госбюджет с начала года недополучил 30 млрд гривен плановых доходов

04.08.2020 / 14:16
Доходы государственного бюджета Украины за январь-июль 2020 года составили 588,3 млрд гривен. Это на 4,9% (30,4 млрд грн) меньше плана, откорректированного в апреле.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета за 7 месяцев 2020 года были на 0,7% выше прошлого года, когда они составляли 584,1 млрд грн.

При этом в июле 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 68,9 млрд гривен. Это на 8,0% больше плана, однако на 10,8% меньше уровня прошлого года, когда они составляли 77,7 млрд грн.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету за месяц несколько сократилась и на 1 августа составляет 51,7 млрд грн (месяцем ранее - 75,7 млрд гривен).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за июнь 2020 года составили 131,2 млрд грн.

Больше половины доходов (64,2 млрд грн) обеспечили государственные "Нафтогаз" и "ПриватБанк".

Напомним, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Источник

доход, Госбюджет
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