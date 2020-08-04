Войти | Зарегистрироваться
18:17

вторник,
04 августа
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отложат на два месяца

04.08.2020 / 16:51
Завершение инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности будет перенесено на два месяца - до 21 сентября 2020 года из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко

"К сожалению, из-за COVID-19 и карантинных ограничений, которые были введены по всей стране, этот процесс затянулся. Все исполнители признали, что не смогли выполнить свои обязательства до 20 июля, как предполагалось подписанными соглашениями. Из-за карантина и наличия большого количества обжалований тендерных закупок к Антимонопольному комитету, заключение договоров состоялось лишь в мае-июне, а не в марте. В силу этих обстоятельств инвентаризация стартовала на два месяца позже, чем запланировано", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По результатам совещания с представителями компаний, которые победили в тендерах на проведение государственной инвентаризации земель в Украине, было принято решение согласовать с Кабинетом министров отсрочку завершения инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности до 21 сентября 2020 года.

"Исполнители заверили, что в двухмесячный срок работы будут выполнены. В противном случае они будут нести юридическую ответственность, в том числе - жесткие финансовые кции, предусмотренные действующими договорами", - отметил Лещенко.

Источник

инвентаризация, сельхозземли
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.