Доходы госбюджета в июле: план выполнен, но доходы значительно меньше, чем год назад

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на данные Минфина.

Отмечается, что в июле 2020-го налоговые органы собрали в общий фонд госбюджета 29,63 млрд грн и выполнили план на 123,1%, но эта сумма все равно меньше на 7,32 млрд грн за поступления в июле прошлого года.

"Таможня выполнила в июле 2020 года план на 100,4%, и собрала в бюджет 25,63 млрд грн, но эта сумма на 3,36 млрд грн меньше, чем в июле 2019 года.

Идентичную ситуацию демонстрируют и данные по выполнению государственного бюджета вместе (по общему и специальному фонду): в июле план выполнен на 108%, фактические доходы составляют 69 млрд грн, план равен 63,8 млрд грн, но по сравнению с прошлым годом доходы меньше на 8,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

"Ключевая причина этого парадокса (перевыполнение плана с одновременным значительным уменьшением доходов по сравнению с июлем 2019 года) - значительное уменьшение планов по поступлениям из-за изменений в закон о государственном бюджете, внесенными в апреле.

План доходов специального фонда в июле выполнен на 92,6%, (при фактических поступлениях - 10,97 мрлд грн), но по сравнению с этим же периодом прошлого года доходы выросли - на 1,73 млрд грн", - объясняют экономисты.

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