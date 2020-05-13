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Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая

13.05.2020 / 10:23
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая.

Об этом он заявил во время видеоконференции с Федеральным канцлером Ангелой Меркель, сообщает 12 мая пресс-служба главы украинского правительства.

"Денис Шмыгаль выразил надежду, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая", - сообщили в Кабмине.

По словам Шмыгаля, сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Премьер-министр.

Напомним, МВФ и Украина изменили договоренности по новой программе помощи. Переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев. Эта программа предусматривает получение 5 млрд долл. США.

Источник

меморандум, МВФ, Шмыгаль
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