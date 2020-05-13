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Цены на электричество для населения в 2020 году поднимать не будут — Шмыгаль

13.05.2020 / 14:52
Кабинет Министров Украины не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 12 мая, которое транслировалось онлайн на сайте Комитета.

"Мы не собираемся в этом году менять стоимость электроэнергии для населения", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что это важный индикатор, и он согласован с Президентом Украины.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опровергла информацию о якобы повышении тарифов на электроэнергию и призвала средства массовой информации не распространять недостоверную информацию.

По сообщениям некоторых СМИ со ссылкой на члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, Нацкомиссия предлагает в течение 2-5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Источник

Кабмин, электроэнергия, повышение цен
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