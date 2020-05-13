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Работаем, чтобы через 10 дней транспорт возобновил работу – министр

13.05.2020 / 15:54
Министерство инфраструктуры Украины прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно возобновить свою работу при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мер.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками 12 мая, которого цитирует пресс-центр ведомства

Прямая речь: "Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест".

Криклий сообщил, что со своей стороны Министерство инфраструктуры уже подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок. Сейчас совместно с Министерством здравоохранения обсуждается и прорабатывается этот вопрос.

Министр надеется на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта.

Напомним: 24 апреля Кабмин обнародовал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и зависит от развития эпидемической ситуации. Запуск транспорта должен начаться не ранее 3 этапа. Условие - в течение 10 дней подряд количество в лиц вдвое или более превышает количество новых случаев.

С 11 мая начался первый этап смягчения карантина.

Источник

транспорт, карантин, Министерство инфраструктуры
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