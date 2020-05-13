Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП

В этом убежден заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк.

"По моему личному мнению, культура, образование, наука и спорт – после украинской армии должны быть следующим приоритетом по финансированию, а не обеспечиваться по остаточному принципу. Да, это те сферы, где нет быстрого результата, но все-таки они ключевые", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Костюк считает, что в сфере культуры государство не должно устанавливать какие-то критерии эффективности, но вправе формировать определенные задачи.

"Например, это касается кино, чтения книг. Есть у нас проблема с тем, что в сравнении с другими странами у нас падает уровень чтения и книгоиздательства, государство должно улучшать эти показатели. Да, государство не должно "диктовать" по буквам содержание фильмов, книг или текстов песен. Ведь, это тогда "совок". Но ставить определенные задачи, выделяя индустрии деньги налогоплательщиков, – в таком ключе, я считаю, это должно быть", - пояснил он.

Замглавы ОП отметил, что должно измениться восприятие важности и сферы образования для государства. "Еще одна проблема в том, что профессия учителя теряет престиж. Эта система сейчас еще держится как раз на людях, которые в свое время получили педагогическое образование, и понимают, что учить детей, – это их призвание", - указал он.

По его мнению, Украина обязана повышать престиж профессии учителя. "Это люди, которым граждане доверяют своих детей, которые формируют и воспитывают следующие поколения. Важны и задачи, которые перед ними стоят. Нужны навыки и, как говорят сейчас, skills (умения – ИФ), которые делают людей максимально конкурентоспособными в нынешнем мире", - считает Костюк.

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