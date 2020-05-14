Рада приняла "банковский" закон

За соответствующее решение 13 мая проголосовали 270 народных депутатов.

Этот закон гарантирует необратимость выведения банков с рынка. В случае, если суд признает незаконным решение НБУ о выведении банка с рынка, процедура неплатежеспособности или ликвидации банка не прекращается. Поэтому, продажа активов и расчеты с вкладчиками и кредиторами банка будут продолжаться. Фактически, закон позволяет убрать "белые пятна" в законодательстве, которые ранее позволяли судам реанимировать банки, выведенные с рынка из-за неплатежеспособности. Способность судов возвращать банки "к жизни" ограничена во многих странах, в том числе Евросоюзе.

Во-вторых, закон изменяет процедуру обжалования решений Национального банка и других государственных органов в процессе выведения банков с рынка. Суды не должны подменять собой Национальный банк. Они должны иметь возможность рассматривать решение на законность, однако не должны подвергать сомнению расчеты, оценки и заключения, сделанные в рамках полномочий регуляторов, и их технические суждения.

В-третьих, законом четко определены предпосылки и процедура получения бывшими собственниками компенсации, если суд признает решение НБУ незаконным. Для того чтобы процедура расчета компенсации была прозрачной и беспристрастной, основную роль в этом вопросе будет играть международно признанная аудиторская фирма.

В-четвертых, закон совершенствует процедуру принятия решений Национального банка. Уточняется ряд норм касательно "профессионального суждения" и процедурных прав. В частности, закон позволит выявлять проблемность банков на более ранних стадиях, а значит, сохранять их активы и выводить банки с рынка с наименьшими потерями.

В-пятых, у государства отныне больше опций, какими способами осуществлять национализацию банков при необходимости, включая инструменты по созданию переходного банка или передачу части портфеля обязательств и активов принимающему банку. Благодаря этому процесс станет гораздо эффективнее, для того, чтобы такой банк мог начать свою работу практически мгновенно.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №2571-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Этот закон является главным условием продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

27 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении «банковский» законопроект.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 8 мая подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 13 мая, вторым вопросом повестки дня на котором является рассмотрение проекта закона №2571-д.

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