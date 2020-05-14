Войти | Зарегистрироваться
09:38

четверг,
14 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Рада приняла "банковский" закон

14.05.2020 / 09:04
Рада приняла "банковский" закон
ВР во втором чтении и в целом поддержала законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

За соответствующее решение 13 мая проголосовали 270 народных депутатов.

Этот закон гарантирует необратимость выведения банков с рынка. В случае, если суд признает незаконным решение НБУ о выведении банка с рынка, процедура неплатежеспособности или ликвидации банка не прекращается. Поэтому, продажа активов и расчеты с вкладчиками и кредиторами банка будут продолжаться. Фактически, закон позволяет убрать "белые пятна" в законодательстве, которые ранее позволяли судам реанимировать банки, выведенные с рынка из-за неплатежеспособности. Способность судов возвращать банки "к жизни" ограничена во многих странах, в том числе Евросоюзе.

Во-вторых, закон изменяет процедуру обжалования решений Национального банка и других государственных органов в процессе выведения банков с рынка. Суды не должны подменять собой Национальный банк. Они должны иметь возможность рассматривать решение на законность, однако не должны подвергать сомнению расчеты, оценки и заключения, сделанные в рамках полномочий регуляторов, и их технические суждения.

В-третьих, законом четко определены предпосылки и процедура получения бывшими собственниками компенсации, если суд признает решение НБУ незаконным. Для того чтобы процедура расчета компенсации была прозрачной и беспристрастной, основную роль в этом вопросе будет играть международно признанная аудиторская фирма.

В-четвертых, закон совершенствует процедуру принятия решений Национального банка. Уточняется ряд норм касательно "профессионального суждения" и процедурных прав. В частности, закон позволит выявлять проблемность банков на более ранних стадиях, а значит, сохранять их активы и выводить банки с рынка с наименьшими потерями.

В-пятых, у государства отныне больше опций, какими способами осуществлять национализацию банков при необходимости, включая инструменты по созданию переходного банка или передачу части портфеля обязательств и активов принимающему банку. Благодаря этому процесс станет гораздо эффективнее, для того, чтобы такой банк мог начать свою работу практически мгновенно.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №2571-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Этот закон является главным условием продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

27 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении «банковский» законопроект.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 8 мая подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 13 мая, вторым вопросом повестки дня на котором является рассмотрение проекта закона №2571-д.

Источник 

банки, ВР, банковский закон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 мая
13 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.