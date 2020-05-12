Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента

Президент сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.

Дословно: "Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабинета министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось.

На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам".

Шмыгаль добавил, что апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть.

Напомним: 11 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 300% оклада медработникам, которые лечили больных COVID-19 за март в полном объеме выплатили только в Полтавской области.

9 мая Степанов сообщил, что три области не отчитались в поставленный срок до конца дня 8 мая о ситуации с выплатами надбавок в размере 300% оклада за март медработникам, которые борются с коронавирусом.

6 мая президент Владимир Зеленский призвал глав областных госадминистраций рассчитаться с врачами, которые противодействуют коронавирусу, иначе руководители могут остаться без должности.

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