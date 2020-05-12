Войти | Зарегистрироваться
14:50

вторник,
12 мая
Онлайн
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март

12.05.2020 / 13:50
Премьер Денис Шмыгаль пояснил, что надбавки за март медикам, которые работают с больными COVID-19 не смогли выплатить, поскольку местные власти руководствовались старым документом Минсоцполитики.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента

Президент сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.

Дословно: "Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабинета министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось.

На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам".

Шмыгаль добавил, что апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть.

Напомним: 11 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 300% оклада медработникам, которые лечили больных COVID-19 за март в полном объеме выплатили только в Полтавской области.

9 мая Степанов сообщил, что три области не отчитались в поставленный срок до конца дня 8 мая о ситуации с выплатами надбавок в размере 300% оклада за март медработникам, которые борются с коронавирусом.

6 мая президент Владимир Зеленский призвал глав областных госадминистраций рассчитаться с врачами, которые противодействуют коронавирусу, иначе руководители могут остаться без должности.

Источник

медики, надбавки, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.