Правление: задержание главы "Укрэксимбанка" не повлияет на работу банка

Об этом свидетельствует заявление наблюдательного совета и правления банка

Дословно: "Наблюдательный совет и Правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме."

В правлении подчеркнули, способствующие правоохранительным органам и предоставят всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств дела.

Напомним: 16 ноября некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Позже в СБУ заявили, что Гриценко задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Позже адвокат Гриценко заявил о пытках его подзащитного и что задержание состоялось с нарушением закона.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году, был назначен на должность экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, в 2017 г. был одним из претендентов на должность главы НБУ после решения Гонтаревой уйти в отставку.

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