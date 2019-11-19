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"Нафтогаз" получил официальное предложение "Газпрома" по транзиту газа

19.11.2019 / 10:14
НАК "Нафтогаз України" получил от российского ОАО "Газпром" официальное предложение относительно транзита газа по территории Украины в 2020 году.

Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко написал в Facebook.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", - написал Витренко.

Он также заверил, что Украина будет надежным партнером для Европы относительно транзита газа в полном соответствии с европейскими правилами.

Напомним, российский монополист Газпром направил в адрес НАК "Нафтогаз України" предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении Газпрома указано, что необходимыми условиями продолжения действующего контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, в официальном предложении за подписью председателя правления Газпрома Алексея Миллера среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании. Также Газпром ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности непосредственно закупать российский газ до 2020 года.

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газ, Газпром, Нафтогаз, транзит газа
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