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Главу "Укрэксимбанка" задержала СБУ

18.11.2019 / 13:20
Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Об этом сообщает пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в Facebook

Дословно: "Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было.

Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209.

Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Дело ведет Генеральная прокуратура Украины".

Напомним: в субботу, 16 ноября, некоторые СМИ сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В частности, об этом со ссылкой на родственников сообщали телеканалы "Прямой" и "5 канал".

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году, был назначен на должность экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, в 2017 г. был одним из претендентов на должность главы НБУ после решения Гонтаревой уйти в отставку.

Источник 

задержание, СБУ, Укрэксимбанк, Александр Гриценко
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