Войти | Зарегистрироваться
14:56

понедельник,
18 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

РФ раскрыла план передачи захваченных украинских кораблей

18.11.2019 / 13:51
Захваченные Россией украинские корабли будут переданы Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями 18 ноября.

Об этом сообщило погрануправление ФСБ России по Республике Крым, пишет российский "Интерфакс"

Согласно сообщению, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.

Других подробностей о процедуре передачи российские пограничники не сообщили.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил о начале передачи украинских кораблей, который состоится в нейтральных водах.

Напомним, ранее 17 ноября издание "Крым.Реалии" сообщило, что захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории Керчи.

При этом украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, где они, предположительно, заберут захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводят их в украинский порт.

Российский ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи ФСБ России исключили захваченные украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу ранее захваченных в Керченском проливе и освобожденных украинских моряков до его рассмотрения в российском суде.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Трое украинских моряков получили ранения.

24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

Источник 

РФ, Керчь, корабли
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.