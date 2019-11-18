РФ раскрыла план передачи захваченных украинских кораблей

Об этом сообщило погрануправление ФСБ России по Республике Крым, пишет российский "Интерфакс"

Согласно сообщению, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.

Других подробностей о процедуре передачи российские пограничники не сообщили.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил о начале передачи украинских кораблей, который состоится в нейтральных водах.

Напомним, ранее 17 ноября издание "Крым.Реалии" сообщило, что захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории Керчи.

При этом украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, где они, предположительно, заберут захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводят их в украинский порт.

Российский ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи ФСБ России исключили захваченные украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу ранее захваченных в Керченском проливе и освобожденных украинских моряков до его рассмотрения в российском суде.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Трое украинских моряков получили ранения.

24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

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