Опубликован документ, в котором зафиксированы «аргументы» за признание ПЦУ Элладской Церковью

В сети опубликовали документ, написанный по итогам работы синодальных комиссий Церкви Греции, посвященным нюансам «автокефалии Украины».

Документ был опубликован 15 ноября на сайте Oukraniko.bogspot.gr, сообщает издание «Romfeа», редакция которого прямо заявила, что в тексте отсутствуют какие-либо обоснования для окончательного богословского заключения.

Документ подписан иерархами ЭПЦ митрополитом Дамаскином (правящий архиерей Дидимотихской митрополии) и Игнатием (митрополит Димитриадский и Алмирский).

«Даже тот, кто мало знает о написании меморандумов, особенно исторически важных, может легко обнаружить, что этот текст не содержит аргументов для обоснования окончательного решения. Из его краткого прочтения мы поняли, почему священникам Греческой Церкви не дали тщательно изучить выводы о «привилегии» патриарха и «праве архиепископа» до собрания 12 октября 2019 года», – пишет издание «Ромфея».

«В итоге единство Православной Церкви привели к гибели без богословских предпосылок… Мы хотим, чтобы этот текст был широко распространен среди всех, кто знает и не знает православного богословия и церковной истории, чтобы получить как можно большую критику», – отмечают авторы публикации.

Беглый обзор наспех набранных дат, приведенных в «меморандуме», показал, что его авторы отнесли зачем-то упомянутый распад Советского Союза к 1990 году, обретение Украиной независимости – к 1992 году.