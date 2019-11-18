Войти | Зарегистрироваться
14:56

понедельник,
18 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Опубликован документ, в котором зафиксированы «аргументы» за признание ПЦУ Элладской Церковью

18.11.2019 / 13:17
Опубликован документ, в котором зафиксированы «аргументы» за признание ПЦУ Элладской Церковью
Ромфея Источник: Ромфея
Документ подписан иерархами ЭПЦ митрополитом Дамаскином (правящий архиерей Дидимотихской митрополии) и Игнатием (митрополит Димитриадский и Алмирский)

В сети опубликовали документ, написанный по итогам работы синодальных комиссий Церкви Греции, посвященным нюансам «автокефалии Украины».

Документ был опубликован 15 ноября на сайте Oukraniko.bogspot.gr, сообщает издание «Romfeа», редакция которого прямо заявила, что в тексте отсутствуют какие-либо обоснования для окончательного богословского заключения.

Документ подписан иерархами ЭПЦ митрополитом Дамаскином (правящий архиерей Дидимотихской митрополии) и Игнатием (митрополит Димитриадский и Алмирский).

«Даже тот, кто мало знает о написании меморандумов, особенно исторически важных, может легко обнаружить, что этот текст не содержит аргументов для обоснования окончательного решения. Из его краткого прочтения мы поняли, почему священникам Греческой Церкви не дали тщательно изучить выводы о «привилегии» патриарха и «праве архиепископа» до собрания 12 октября 2019 года», – пишет издание «Ромфея».

«В итоге единство Православной Церкви привели к гибели без богословских предпосылок… Мы хотим, чтобы этот текст был широко распространен среди всех, кто знает и не знает православного богословия и церковной истории, чтобы получить как можно большую критику», – отмечают авторы публикации.

Беглый обзор наспех набранных дат, приведенных в «меморандуме», показал, что его авторы отнесли зачем-то упомянутый распад Советского Союза к 1990 году, обретение Украиной независимости – к 1992 году.

Источник: Inpress.ua
ПЦУ, Элладская Церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.