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На Буковине издали сборник высказываний Предстоятеля УПЦ

18.11.2019 / 12:37
На Буковине издали сборник высказываний Предстоятеля УПЦ
Издание УПЦ Источник: Центр інформації УПЦ
Купить духовный путеводитель можно в Черновицко-Буковинской консистории и в Свято-Введенском женском монастыре в Черновцах

В Черновицко-Буковинской епархии издали сборник высказываний Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, издан первый том слов Предстоятеля «Бог призвал, и я пошел. Ответы на вопросы».

«В книге собраны слова Блаженнейшего Владыки Онуфрия, касающихся различных аспектов духовной жизни христианина, которые были размещены в различных средствах массовой информации за последние десять лет», - сообщили в епархии.

Купить духовный путеводитель можно в Черновицко-Буковинской консистории и в Свято-Введенском женском монастыре в Черновцах.

Источник: Inpress.ua
упц, онуфрий
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