Войти | Зарегистрироваться
13:26

понедельник,
18 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве митрополит Антоний освятил храм УПЦ в честь Александра Невского

18.11.2019 / 12:33
В Киеве митрополит Антоний освятил храм УПЦ в честь Александра Невского
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением была возведена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православия

В Киеве 17 ноября управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) освятил нижний храм в честь святого благоверного князя Александра Невского соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт прихода в честь преподобного Сергия Радонежского, праздничную Божественную литургию возглавил управделами УПЦ митрополит Антоний. Ему сослужили представители епископата и духовенства. За богослужением молились сотни верующих.

За богослужением была возведена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православия.

Митрополит Антоний удостоил клириков храма богослужебных наград. Владыка наградил церковными наградами благотворителей и работников прихода.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.