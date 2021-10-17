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Священник УПЦ рассказал, как найти путь к Богу

17.10.2021 / 17:45
Священник УПЦ рассказал, как найти путь к Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Единственный шанс на спасение, чтобы не погубить собственную душу

Люди часто вместо поиска пути к Богу Живому ищут спасение у идолов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко в новом выпуске цикла духовных размышлений на Апостольские чтения.

Священник обратил внимание на слова апостола Павла, который призывает в Послании к Коринфянам выйти из среды зла и старательно беречь храм своей души (2 Кор. 6: 17- 7: 1).

«Кто-то думает, что я исправлю именно среду, где все, к примеру, берут взятки, и все изменю. А потом проходит год, два, он и не замечает, как уже сам участвует в этих взяточнических схемах и ничего не может сделать. Он думал, что попадет в систему и изменит все. Но внутренней силы не хватило. Единственный шанс на спасение, чтобы не погубить собственную душу, чтобы не превратиться в лизоблюда, который будет симпатизировать перед сильными и властными людьми. И это касается всего, и это касается любого зла, что свойственно той или иной греховной системе. Если можешь выйти, то выйди из нее, как говорит Господь», – пояснил отец Александр и призвал каждого выходить за территорию зла.

Священник также отметил, что часто люди вместо поиска пути к Богу Живому ищут спасение у идолов, причем идолом может стать красота тела, бизнес, количество лайков в соцсетях и другое.

«Господь говорит, что с храмом Божьим идолы не имеют ничего общего. Господь создал нас, чтобы мы сами стали храмом Бога Живого. И ту ревность, которую проявляли когда-то евреи в Храме Господнем, попробуем проявлять и мы для собственного храма Божьего – ничем не засоряйте его, не грешите ни обидой, ни гордыней, ни унижением ближних и нетерпением», – отметил протоиерей Александр Клименко.

Источник: Inpress.ua
человек, УПЦ, Бог
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