Митрополит Антоний рассказал об опасности культа личности

Любой кумир, любая знаменитость, которая заслоняет от человека образ Христа, это своего рода маленький антихрист.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) для портала «Комсомольская правда в Украине».

«Для христиан первых веков антихрист виделся тираном и гонителем, наподобие Нерона или Диоклетиана. В XIX веке религиозные философы отмечали иную грань личности антихриста - как утонченного соблазнителя, за которым пойдут и многие христиане. Сейчас же вырисовывается новый аспект этой личности», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что на самом деле любой кумир, любая знаменитость, которая заслоняет от человека образ Христа, это своего рода маленький антихрист.

«Но сейчас, в эпоху глобализации, такой «герой» имеет больше возможностей влиять на человеческие умы. И таких «героев», вокруг которых формируется культ, хватает сполна. Здесь и политики, и поп-звезды, и прочие знаменитости. Но теперь к ним присоединяется новый вид кумиров - высокотехнологический. Такие деятели, как Илон Маск или Билл Гейтс, уже воспринимаются очень многими в качестве новых «мессий». И ведь они сами ведут себя как своеобразные мессии, призванные вести человечество к высшему благу при помощи высоких технологий», - считает архиерей.

По его словами, культ данных личностей доходит до того, что их адепты крайне агрессивно воспринимают любую критику в адрес своих гуру.

«Тот же Билл Гейтс, который фактически присвоил себе звание главы мирового здравоохранения. Любое сомнение в искренности его намерений и бескорыстной работе его фондов вызывает бурю эмоций и обрушивает на голову сомневающихся обвинения в конспирологии и отсталом мышлении. Или Илон Маск, который находит нормальным «безгендерное» воспитание для своих детей», - сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний считает, что суть даже не в их деятельности, хотя, бесспорно, и она имеет значение, а суть в том, как их воспринимает огромное количество людей.

«Зачем людям Бог, если есть «исцеляющий» всех Гейтс, зачем им Царство Небесное, если есть Маск и его технологический «рай»? Действительно, для людей, лишенных Бога, это лучшие заменители. Не нужно каяться, не нужно менять свою жизнь - за тебя все сделают миллиардеры-филантропы. Вот только принесут ли они на самом деле человечеству счастье? Для христиан на этот вопрос ответ ясен, и он весьма неутешителен», - заключил иерарх УПЦ.