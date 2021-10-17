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Митрополит Онуфрий рассказал о том, как прощая человек уподобляется Богу

17.10.2021 / 19:15
Митрополит Онуфрий рассказал о том, как прощая человек уподобляется Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель призвал стараться в своей жизни быть подобными Господу

Если любим врагов своих, делаем добро и даем взаймы, ничего не требуя взамен, то уподобляемся Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

Предстоятель УПЦ объяснил заповедь любви и милосердия «…как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6: 31).

«Эта заповедь помогает правильно выстраивать отношения с ближними. В жизни часто бывает, что не знаем, как поступить с ближним. Но в любых обстоятельствах нужно поставить себя на его место, а его на свое и подумать, как бы мы хотели, чтобы поступили с нами», – подчеркнул Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий отметил, что если любим врагов своих, делаем добро и даем взаймы, ничего не требуя взамен, то уподобляемся Милосердному Богу. «Это правило жизни. Если человек прощает, то он уподобляется Богу», – добавил он.

В завершении Предстоятель призвал стараться в своей жизни быть подобными Господу, «и тогда великое благословение будет над нами, и будем способны вместить в себе великие дарования Божии. Они необходимы как в земной жизни, так еще больше на Небе во Христе Иисусе Господе нашем», - заключил архипастырь.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
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