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В первый день зимы в Киеве будет снег

30.11.2021 / 15:01
В среду 1 декабря в Украине прогнозируют снег, местами мокрый снег, на дорогах гололедица.

Синоптик Наталья Диденко написала, что зима в Украине начнется снегом.

1 декабря снег будет мокрым, потому что серьезных морозов пока не ожидается.

По словам синоптика, ветер останется порывистым, иногда даже сильным, преимущественно западного направления.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь 0-4 градуса мороза, днем ​​от 1 мороза до 4 тепла, в южной части +3+8 градусов.

На дорогах прогнозируют гололедицу.

В Киеве 1 декабря ожидается мокрый снег, потому на дорогах будет скользко. Ветер западный, порывистый. Ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​0-2 градуса тепла.

Диденко добавила, что 2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако с выходных снова ожидается похолодание.

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