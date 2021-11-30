Войти | Зарегистрироваться
16:30

вторник,
30 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ рассказали, почему Церковь против суррогатного материнства

30.11.2021 / 15:20
В РПЦ рассказали, почему Церковь против суррогатного материнства
Источник: Центр информации УПЦ
Все, что является нарушением целостности брака, Церковь принять не может

Церковь не может поддержать суррогатное материнство и инициативы, продвигающие данную практику.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает foma.ru.

Владыка отметил, что данная позиция закреплена в «Основах социальной концепции», а также зафиксирована в дополнительно принятом документе «О крещении детей, родившихся от суррогатных матерей».

«Мы не вмешиваемся в личную жизнь людей, но в отношении тех, кто является членами Церкви говорим совершенно ясно и однозначно: суррогатное материнство Церковью не одобряется и не благословляется, потому что оно - вмешательство в то, что принадлежит Самому Богу. Дети должны рождаться от папы и мамы, от биологического отца и биологической матери», - подчеркнул архипастырь.

Митрополит Иларион резюмировал, что «все, что является нарушением целостности брака, Церковь принять не может», соответственно, и одобрить инициативы, направленные на поддержание суррогатного материнства в той или иной форме.

Источник: Inpress.ua
рпц, Митрополит Иларион, Суррогатное материнство
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 ноября
29 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.