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Обнародованы новые рейтинги политических партий

30.11.2021 / 16:42
По результатам социологического опроса, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, партии "ЕС" и "Слуга народа" получили бы 17% и 15% голосов всех определившихся с выбором.

Политическая сила бывшего главы ВР, которой не было в предварительных опросах, показала поддержку 10% украинцев.

Таковы результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября

Наибольшую поддержку имеют "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди определившихся с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13% и 15%), "Батьківщина" (11,5% и 13,3%). Далее следуют "Разумная политика" (8,6% и 9,9%), "ОПЗЖ" (8% и 9,2%), "Сила и честь" (5,8% и 6,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5% и 5,7%), РПЛ (4,7% и 5,4%), "Наши" (4,6% и 5,3%), "УДАР" (3,9% и 4,5%)".

 

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