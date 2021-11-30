Обнародованы новые рейтинги политических партий

Политическая сила бывшего главы ВР, которой не было в предварительных опросах, показала поддержку 10% украинцев.

Таковы результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября

Наибольшую поддержку имеют "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди определившихся с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13% и 15%), "Батьківщина" (11,5% и 13,3%). Далее следуют "Разумная политика" (8,6% и 9,9%), "ОПЗЖ" (8% и 9,2%), "Сила и честь" (5,8% и 6,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5% и 5,7%), РПЛ (4,7% и 5,4%), "Наши" (4,6% и 5,3%), "УДАР" (3,9% и 4,5%)".