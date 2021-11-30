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На Закарпатье священники УПЦ искали пути защиты традиционных семейных ценностей

30.11.2021 / 15:00
На Закарпатье священники УПЦ искали пути защиты традиционных семейных ценностей
Источник: Центр информации УПЦ
Семинар посвящён теме «Миссия любви: роль и перспективы традиционных семейных ценностей в украинском обществе»

В Ужгороде прошел третий ежегодный семинар семейно-социального проекта Мукачевской епархии УПЦ «Я хочу жить».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, мероприятие собрало врачей, педагогов, духовенство и социальных работников Закарпатья.

Семинар посвящён теме «Миссия любви: роль и перспективы традиционных семейных ценностей в украинском обществе».

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор в своём слове указал на главные проблемы современной семьи и её положение в обществе и подчеркнул важность внимательного воспитания детей

Проект «Я хочу жить» был создан при храме в честь иконы Божией Матери «Почаевская» (Ужгород) в 2018 году. В задачи проекта входит активная деятельность по сохранению жизни нерождённых детей, информационно-консультативная помощь женщинам с так называемой «нежелательной беременностью», материальная и духовно-психологическая поддержка кризисных семей, молитвенная и пастырская поддержка совершивших грех аборта.

Источник: Inpress.ua
семья, упц, закарпатье, форум
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