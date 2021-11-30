В УПЦ заявили, что будут добиваться равных прав для своих верующих в армии

В Украинской Православной Церкви будут добиваться возможности для верующих, которые служат в вооруженных силах Украины, иметь равные права со всеми остальными военнослужащими исповедовать свою религию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Страна», об этом сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент, прокомментировав законопроект о военном капелланстве.

Владыка подчеркнул, что из законопроекта о военном капелланстве, который стоит на повестке дня Верховной Рады, необходимо исключить дискриминационную по отношению к верующим УПЦ норму.

«Обязательно будем добиваться возможности для верующих УПЦ, которые служат в вооруженных силах Украины, иметь равные права со всеми остальными военнослужащими исповедовать свою религию и не подвергаться дискриминации по религиозному признаку», – заявил митрополит Климент.

Иерарх УПЦ добавил, что это конституционное право, которое закреплено во всех демократических государствах, и нарушается оно только в тоталитарных системах.

Как сообщалось ранее, 30 ноября Верховная Рада рассмотрит дискриминационный закон о военном капелланстве. Его положения фактически запрещают священникам УПЦ быть военными капелланами и лишают пастырской опеки десятки тысяч военнослужащих-верующих.