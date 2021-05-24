Религиозный эксперт заявил о дискриминации военнослужащих-верующих УПЦ из-за закона о военном капелланстве

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении проект Закона «О службе военного капелланства». Ко второму чтению депутатам предложили внести изменения в законопроект, который в сегодняшней редакции лишает военнослужащих верующих УПЦ пастырской опеки со стороны священнослужителей своей Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», глава Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий в 2009-2010 годах Юрий Решетников в комментарии рассказал о последствиях законопроекта и возможных путях решения спорных вопросов.

«Прежде всего следует напомнить, что верующие Украинской Православной Церкви военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований стали дискриминируемыми в возможности получения духовного окормления со стороны священнослужителей своей Церкви еще в конце 2018 года, когда был принят печально известный закон №5309 о переименовании Украинской Православной Церкви.

Первое предложение 5 пункта этого закона говорит, что дискриминация верующих не допускается, но уже во втором предложении этого же пункта отмечается, что запрещается допуск к Вооруженным силам Украины священнослужителям тех религиозных организаций, руководящие центры которых якобы находятся в государстве-агрессоре. Таким образом с 2018 года украинские военнослужащие, верующие Украинской Православной Церкви, уже были дискриминированы», - отметил Юрий Решетников.

По его словам, принятый 21 мая законопроект мог бы исправить эту ситуацию. «Накануне принятия Предстоятель нашей Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий подал обращение к председателю Верховной Рады с конкретными предложениями, которые могли бы эту ситуацию исправить и действительно снять проблему дискриминации верующих Украинской Православной Церкви, но пока это не было учтено», - рассказал он.

«Накануне рассмотрения законопроекта в первом чтении состоялось заседание профильного Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в заключении которого отмечается целесообразность снятия одного из таких дискриминационных пунктов нового законопроекта. Пока нет стенограммы заседания, и мы не можем утверждать, было ли сейчас учтено Верховной Радой мнение Комитета при голосовании 21 мая 2021 года», - добавил религиозный эксперт.

Юрий Решетников отметил, что если это произошло, можно было бы констатировать, что это – шаг навстречу Украинской Православной Церкви, хотя все равно остается проблема пятого пункта закона №5309 о переименовании, который упоминался ранее. «Если этого не произошло, то мы можем действительно утверждать, что в той редакции, которая содержится на сайте Верховной Рады Украины и которая подавалась 21 мая в сессионный зал, есть положения, которые будут дискриминационными по отношению к военнослужащим верующим Украинской Православной Церкви, и собственно к самой Украинской Православной Церкви в целом, поскольку речь идет об участии или неучастии УПЦ в деятельности межконфессионных совещательных органах. Благодаря этим дискриминационным положением фактически священнослужители УПЦ лишаются такого права», - сказал он.

Религиозный эксперт уверен, что если значительная часть военнослужащих будет лишена права на реализацию свободы совести из-за своей религиозной принадлежности, то есть своего конституционного права, это не только не поспособствует межконфессиональному согласию, а еще больше углубит обострение ситуации в обществе на религиозной почве, поскольку речь идет о значительной части Украины, граждане которой верны Украинской Православной Церкви.

«Сейчас спорный закон №4626 «О службе военного капелланства» принят Верховной Радой в первом чтении 21 мая 2021 и готовится ко второму чтению. Это определенная интрига, поскольку никто не может предсказать, какие предложения будут представлены ко второму чтению, ведь любой из 450-ти депутатов может подать свои замечания и правки в закон за это время. Мы готовим свои предложения по улучшению этого закона, но вполне допускаем, что будут «улучшения» и у наших «оппонентов» с противоположными и более радикальными правками», - отметил Юрий Решетников.

В завершении религиозный эксперт выразил надежду, что комитет Верховной Рады, который будет готовить этот законопроект ко второму чтению, все же будет выходить из конституционных принципов необходимости обеспечения свободы совести и осознания нецелесообразности углубления межконфессиональных противоречий через все эти возможные риски для нашей страны и общества.