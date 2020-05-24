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Вступление в ЕС и НАТО: сколько украинцев проголосуют "за" на референдуме

24.05.2021 / 13:19
Если бы референдум по вступлению Украины в НАТО состоялся в марте 2021 года, 48% опрошенных проголосовали бы за, 28% - против. Еще 11% не принимали бы участия, а 13% затрудняются с ответом.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В течение последних двух лет поддержка вступления в НАТО находится около уровня 50%. Противников значительно меньше.

Вступление в ЕС и НАТО: сколько украинцев проголосуют &quot;за&quot; на референдуме

Кроме того, 54% украинцев считают, что Украина должна быть членом Европейского союза, 20% выбирают Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Вступление в ЕС и НАТО: сколько украинцев проголосуют &quot;за&quot; на референдуме

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" с 13 по 21 марта 2021 года по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Методом личных интервью по месту жительства респондентов опрошено 2 400 человек. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.

Отметим, данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, по данным опроса, проведенного агентством Kantar в сентябре 2020 года, в среднем 55% респондентов Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в ЕС.

Источник

референдум, ЕС, НАТО
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