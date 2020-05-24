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Епископ УПЦ рассказал о просветительской миссии равноапостольных Кирилла и Мефодия

24.05.2021 / 13:40
Епископ УПЦ рассказал о просветительской миссии равноапостольных Кирилла и Мефодия
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка убежден, что нам, современным христианам и украинцам, следует помнить, что именно Церковь в лице святых Кирилла и Мефодия дала нашему народу не только письменность, но и ввела его в цивилизационную семью народов

Церковь в лице святых Кирилла и Мефодия дала народу не только письменность, но и ввела его в цивилизационную семью народов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.

«Сегодня, когда Церковь отмечает день памяти святых братьев - равноапостольных Кирилла и Мефодия, стоит упомянуть о нескольких весьма существенных моментов, которые имеют непосредственное отношение к нынешнему празднованию», - сказал епископ Виктор.

«Общеизвестный факт, что именно братья Кирилл и Мефодий, выходцы из греческого города Солунь (сегодня - Фессалоники), дали славянским народам письменность. Однако, наряду с этим фактом, почему то замалчивается другой - славянская грамота служила инструментом проповеди Евангелия. Наши предки получили грамоту не для того, чтобы читать классиков тогдашней светской литературы, а для того, чтобы читать Евангелие. То есть, славяне приобщились к сокровищнице мировой культуры других народов только благодаря христианству. Без Христа, без желания святых братьев Кирилла и Мефодия выполнить слова Спасителя о миссии среди всех народов, мы просто не имели бы того огромного культурного и цивилизационного наследия, которое имеем сегодня», - отметил архиерей.

Владыка убежден, что нам, современным христианам и украинцам, следует помнить, что именно Церковь в лице святых Кирилла и Мефодия дала нашему народу не только письменность, но и ввела его в цивилизационную семью народов. «Вся славянская традиция выросла на церковном почве и имеет христианские корни. Потеряв это корни, мы потеряем не только культуру, но и собственную идентичность», - подчеркнул он.

«В последнее время появляется все больше тех, кто пытается любым способом вытеснить Церковь с общественно-культурной жизни Украины. При этом, такие активисты апеллируют к тезису о том, что Церковь отделена от государства, отождествляя политический аспект этого тезиса с ее социальным наполнением. Однако, такое толкование выглядит крайне неправильным. Этот тезис на самом деле декларирует, что Церковь не вмешивается в государственные дела, а государство - в церковные», - пояснил епископ Виктор.

По его словам, Церковь не может отказаться от выполнения своей духовной миссии, ведь проповедь Евангелия - это ее призвание, и даже больше - ее природа. «Церковь не преследует политических целей, и не стремится выполнять политические функции. Можно не сомневаться, что этими соображениями и руководствовались святые братья Кирилл и Мефодий, создавая славянскую грамоту. Они, прежде всего, заботились о спасении душ наших предков-язычников. Никакой другой цели политического характера перед собой они не ставили», - отметил владыка.

«Сохраняя их наследие, мы сохраняем свою духовную и культурную память, а вместе с тем продолжаем их миссию по спасению душ тех, кто еще не встретил Христа», - подытожил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор, Кирилл и Мефодий
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