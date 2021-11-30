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В Киевские духовные школы УПЦ передали редкие книги известного богослова

30.11.2021 / 14:05
В Киевские духовные школы УПЦ передали редкие книги известного богослова
Источник: Центр информации УПЦ
Фонд музея пополнили изданные в 1911 году «Сочинения богословския» и «Полное собрание сочинений»

В музей Киевской духовной академии переданы богословские книги одного из выдающихся православных иерархов XIX-ХХ веков, первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей – митрополита Антония (Храповицкого).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевских духовных школ, к

 85-й годовщине со дня упокоения митрополита Антония (Храповицкого) в музей переданы книги его авторства, изданные при жизни святителя.

Фонд музея пополнили изданные в 1911 году «Сочинения богословския» и «Полное собрание сочинений».

В 2021 году исполнилось 85 лет со дня смерти святителя, который был ректором трех академий, первым по времени председателем Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей, известным богословом и философом.

Митрополит Антоний (Храповицкий) с 1902 года нес архипастырское служение на территории Украины, занимал Волынскую (1902-1914), Харьковскую (1914-1918) и Киевскую (с 1918 года) кафедры. Несмотря на то, что еще в 1919 году, после занятия Киева войсками Директории, он не мог руководить Киевской епархией в связи с арестом и ссылкой, митрополит Антоний до конца жизни продолжал носить титул митрополита Киевского и Галицкого.

Как сообщалось ранее, Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи музеем такого рода.

К началу ХХ века в коллекции музея находились церковные реликвии от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Предстоятель УПЦ пожертвовал музею предметы из своей личной коллекции.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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