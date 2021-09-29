Митрополит Климент считает, что закон о переименовании направлен на ликвидацию УПЦ

Закон Украины № 2662-VIII (о переименовании) был принят во времена президента Петра Порошенко с целью ликвидации Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в интервью порталу «Православие.Ru» сказал митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

Иерарх отметил, что попытки властей запугать Украинскую Православную Церковь не повлияют на позицию верующих, которые хотят оставаться в канонической Церкви.

По словам митрополита Климента, этим законом, действие которого приостановлено, власти пытаются запугать каноническую Церковь. «Он как дамоклов меч висит над Церковью. Будете себя плохо вести – и решением какого-нибудь чиновника можно нивелировать запреты, наложенные Окружным судом. И все – дальше процесс пойдет как по накатанной», – считает архиерей.

При этом он отметил, что фактически смена названия не изменит отношения верующих УПЦ к своим иерархам, но может поставить под удар то, что Церковь создала и возродила в Украине за годы независимости. «Мои прихожане знают, к какой Церкви я отношусь, кто у меня Патриарх, кто у меня Митрополит Киевский. И они уже давным-давно определились с этим. Если я даже по-другому назовусь, то ничего не изменится. Но государство принимало этот закон для того, чтобы ликвидировать УПЦ. Но если мы назовем себя Русской Церковью, то кто у нас в Украине заключит с нами какой-то договор? Пока все документы будут переделываться, я думаю, что начнется передел недвижимости, и наша Церковь потеряет значительную часть того, что она создала и возродила за последние 30 лет», – сказал митрополит Климент.