Под Киевом разоблачили центр по изготовлению липовых COVID-документов

50-летняя жительница села Софиевская Борщаговка совместно с 46-ти и 53-летним киевлянами организовала фирму, которая осуществляла подделку документов для устранения препятствий при пересечении государственной границы Украины. В учреждение обращались как граждане Украины, так и иностранцы.

Так, фигуранты вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации Украины. Стоимость услуги составляла 250 долларов.

Разоблачили незаконную деятельность фирмы работники управления миграционной полиции Киевщины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

В офисе и по местам жительства фигурантов правоохранители провели 5 санкционированных обысков и изъяли 420 клише печатей различных предприятий, учреждений и организаций, 2373 незаполненных бланков предприятий, учреждений и организаций, 25 поддельных свидетельств о Covid-вакцинации, поддельные виды на временное проживание, компьютерную технику, в том числе оборудование для изготовления поддельных документов, флеш-накопители, пластиковые карты для изготовления поддельных документов, охотничий карабин, устройства для отстрела резиновых шаров, патроны, мобильные телефоны, карты разных операторов,

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины. За совершенное фигурантам грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют причастность других работников фирмы к участию в преступных схемах.