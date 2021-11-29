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Украинцам пообещали сильный шквалистый ветер

29.11.2021 / 16:44
30 ноября по всей территории Украины ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать скорости до 20 м/с.

Об этом пишет пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра. 

Согласно данным Гидрометцентра, ночью, по всей территории Украины, скорость ветра будет достигать отметки 15-20 м/с. 

В то же время самые мощные порывы будут отмечаться на востоке, особенно в Приазовье. Там скорость будет достигать 20-25 м/с, а в портах до 28 м/c. Таких порывов достаточно, чтобы ломать деревья. 

"А что днем? Завтра днем порывистым останется ветер в западных и северных областях, также 15-20 м/с, а на крайнем севере страны до 22 м/с", - добавляет пресс-служба. 

Также из-за южного циклона стоит ожидать значительные дожди на юго-восточной Украине.

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