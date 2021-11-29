Госбюджет планируют принять в четверг

Об этом известно с заседания согласительного совета 29 ноября.

Как рассказал спикер ВРУ Руслан Стефанчук, Кабмин завершает работу над проектом закона о госбюджете на 2022 год.

"Поэтому прошу комитет по бюджету, как только проект поступит в комитет, оперативно и безотлагательно его рассмотреть на предмет учета бюджетных выводов ВРУ, подготовить его и внести на пленарное заседание Рады", - заявил он.

Вице-спикер ВР Александр Корниенко добавил, что оставлять бюджетный процесс на последнюю парламентскую неделю является риском, ведь дальше плана работы нет деятельности в сессионном зале.

Кроме того, по словам первого заместителя фракции "Слуга Народа" в Раде Андрея Мотовиловца, в среду ожидается решение Кабмина. После этого проект госбюджета может быть передан в Раду на комитет.

Он надеется, что комитет оперативно проработает документ, чтобы в четверг поставить бюджет на голосование в зале.

Также во вторник планируется рассмотреть во втором чтении "налоговый" законопроект №5600.