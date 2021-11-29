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Украинцев, возвращающихся из-за границы, будут отправлять на самоизоляцию

29.11.2021 / 17:13
На фоне распространения в мире нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине усиливают карантинные меры. Теперь украинцы, которые находились в странах, где выявили новый штамм, должны будут пройти самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Украину должны будут уйти туристы, которые более 7 дней в течение последних 14 дней, были в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик.

 "Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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