Украинцев, возвращающихся из-за границы, будут отправлять на самоизоляцию

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Украину должны будут уйти туристы, которые более 7 дней в течение последних 14 дней, были в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик.

"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.