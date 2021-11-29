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Субсидию теперь можно будет оформить в "Дії"

29.11.2021 / 17:14
В "Дії" появятся семь новых услуг, в частности возможность онлайн оформить субсидию и назначение пенсий.

Услуги презентовали на Diia Summit 29 ноября, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве отметили, что соцуслуги ежегодно получают 10 миллионов украинцев, а предоставляемые ими учреждения принимают до 18 млн заявлений в год на бумаге.

Субсидии являются второй по популярности госуслугой после смены места регистрации. В этом году их получают 2,7 млн. украинцев.

Теперь для оформления субсидии можно подать заявление на портале Дія и подписать своей электронной подписью (КЭП). Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии.

Субсидия на большинство видов жилищно-коммунальных услуг будет продолжаться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось.

Также появится возможность назначения и перерасчета пенсий. На портале Дія нужно заполнить анкету и скачать необходимые документы. Отмечается, что количество документов, полей для заполнения и время ожидания сократили.

По данным Пенсионного фонда, ежегодно оформляют пенсию 400 тысяч украинцев, а почти 900 тысяч подают заявление на ее перерасчет.

Кроме того, в Дії можно будет оформить справку о трудовом и страховом стаже, доходах пенсионера и выписке из реестра застрахованных лиц.

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