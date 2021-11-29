Митрополит Антоний рассказал, как бороться с унынием

Исходным пунктом борьбы есть искоренение саможаления.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Одна из самых опасных страстей - уныние. Уныние парализует волю, разум, отрезает все желания, а главное – лишает сердце радости, без которой душа задыхается», - отметил владыка.

Митрополит Антоний назвал одной из основных причин почему уныние одолевает человека - чувство жалости к себе.

«Важно отслеживать саможаление и убивать его на корню. «Еще младенцами должно разбивать и сокрушать их о камень» (Пс. 136:9), – сказано в Псалтири о злых помыслах. Потому что, распространившись, они захватывают человека в плен, из которого освобождения может и не быть», - считает архиерей.

«Грех, живущий в нас, - корень и источник всех грехов, - есть самолюбие», – поучал святитель Феофан Затворник.

«Если есть саможаление, значит не отвергнули себя с должной решимостью, а продолжаем носиться с собой, угождать себе, самооправдываться. Оставили лазейки для вражеских стрел. Не приняли, очевидно, окончательного решения бороться со своими грехами во имя спасения души. Потому что исходным пунктом борьбы и есть искоренение саможаления. Без этого дальнейшее движение невозможно, будем ходить по кругу, а не продвигаться вперед. Спасение без самоумаления невозможно», - сказал управделами УПЦ.

В завершении митрополит Антоний призвал задуматься над своим саможалением и поспешить расправиться с ним. «Отвергнемся себя – и Господь за это дарует милостиво все Свои дары. И никакое уныние не сможет тогда одолеть», - заключил он.