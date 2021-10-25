Еще две области Украины переходят в "красную" зону

Об этом свидетельствует сообщение министра КМУ Олега Немчинова

Прямая речь: "Государственная комиссия решила установить с 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей.

Также применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

По состоянию на 23 октября в Украине "красными" являются 7 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Таким образом, во вторник, после официального вхождения в этот перечень Ровенщины и Николаещины, "красных" регионов станет 9.

Напомним: 22 октября в Украине обнаружили еще 23,2 тысячи зараженных коронавирусом, и это лишь немного меньше, чем рекордные 23,8 тысячи днем ранее.

Николаевская область по показателям количества госпитализаций ковид-больных и загруженности коек с кислородом приблизилась к "красной" зоне карантина еще 22 октября.

Ровенская область по показателям выявления новых случаев коронавируса и количеству госпитализаций ковид-больных приблизилась к "красной" зоне 21 октября.

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