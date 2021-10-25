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Всего четыре региона остаются в "желтой" зоне адаптивного карантина

25.10.2021 / 10:16
Министерство здравоохранения Украины обновило карту зон адаптивного карантина в стране по состоянию на 24 октября, четыре региона остаются в "желтой" зоне, сообщает сайт Минздрава.

Согласно данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит так, что в "желтой" зоне находится Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

В "оранжевой" зоне - Киев, Волынская область, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В "красной" зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

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коронавирус, карантин
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